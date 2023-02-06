В Лос-Анджелесе прошла 65-я ежегодная церемония вручения премии «Грэмми». Ведущим мероприятия в очередной раз стал комик Тревор Ноа, а гостями — главные представители музыкальной индустрии (и не только). Чем удивляли звезды на красной дорожке и во время церемонии, читайте в материале «Рамблера».

1/9 В Лос-Анджелесе пошла 65-я ежегодная церемония вручения премии «Грэмми». Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Карди Би Фото: globallookpress.com 3/9 Гарри Стайлс Фото: globallookpress.com 4/9 Lizzo Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Тейлор Свифт Фото: globallookpress.com 6/9 Дуэйн Джонсон с супругой Лорен Хашиан Фото: globallookpress.com 7/9 Пэрис Хилтон Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Бейонсе Фото: Соцсети 9/9 Дженнифер Лопес Фото: Соцсети

Красная ковровая дорожка прошла под эгидой черного цвета. Влияние эстетики gothcore однозначно дошло и до гостей престижных премий (можно было насчитать больше 20 образов в мрачных оттенках). Помимо черного, на премии «Грэмми» явно преобладали образы с участием пайеток, страз и камней.

На красной дорожке премии блистали Doja Cat в кастомизированном латексном платье Versace черного цвета, Lizzo в Dolce & Gabbana, Тейлор Свифт в Roberto Cavalli, Карди Би в Gaurav Gupta и Пэрис Хилтон в Celine. Среди гостей также были замечены Джей Ло с Беном Аффлеком, Дуйэн Джонсон с супругой Лорен Хашиан, Хайди Клум и другие.

Абсолютным триумфатором премии стала Бейонсе, которая в очередной раз подтвердила звание королевы поп-музыки, став самой титулованной артисткой в истории премии. За свою карьеру певица получила 32 «граммофона». На юбилейной 65-й церемонии квин Би получила награды в номинациях «Лучшая танцевальная запись», «Лучшее традиционное R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня» и «Лучший танцевальный/электронный альбом». Отметим, что на мероприятие она опоздала, поэтому пропустила не только красную дорожку, но и вручение одной из своих статуэток.