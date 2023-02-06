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28 минут назад

Чем удивили звезды на церемонии «Грэмми — 2023»

Мария Каткова

В Лос-Анджелесе прошла 65-я ежегодная церемония вручения премии «Грэмми». Ведущим мероприятия в очередной раз стал комик Тревор Ноа, а гостями — главные представители музыкальной индустрии (и не только). Чем удивляли звезды на красной дорожке и во время церемонии, читайте в материале «Рамблера».

1/9 В Лос-Анджелесе пошла 65-я ежегодная церемония вручения премии «Грэмми».
Фото: legion-media.ru
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2/9 Карди Би
Фото: globallookpress.com
3/9 Гарри Стайлс
Фото: globallookpress.com
4/9 Lizzo
Фото: globallookpress.com
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5/9 Тейлор Свифт
Фото: globallookpress.com
6/9 Дуэйн Джонсон с супругой Лорен Хашиан
Фото: globallookpress.com
7/9 Пэрис Хилтон
Фото: globallookpress.com
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8/9 Бейонсе
Фото: Соцсети
9/9 Дженнифер Лопес
Фото: Соцсети

Красная ковровая дорожка прошла под эгидой черного цвета. Влияние эстетики gothcore однозначно дошло и до гостей престижных премий (можно было насчитать больше 20 образов в мрачных оттенках). Помимо черного, на премии «Грэмми» явно преобладали образы с участием пайеток, страз и камней.

На красной дорожке премии блистали Doja Cat в кастомизированном латексном платье Versace черного цвета, Lizzo в Dolce & Gabbana, Тейлор Свифт в Roberto Cavalli, Карди Би в Gaurav Gupta и Пэрис Хилтон в Celine. Среди гостей также были замечены Джей Ло с Беном Аффлеком, Дуйэн Джонсон с супругой Лорен Хашиан, Хайди Клум и другие.

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Абсолютным триумфатором премии стала Бейонсе, которая в очередной раз подтвердила звание королевы поп-музыки, став самой титулованной артисткой в истории премии. За свою карьеру певица получила 32 «граммофона». На юбилейной 65-й церемонии квин Би получила награды в номинациях «Лучшая танцевальная запись», «Лучшее традиционное R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня» и «Лучший танцевальный/электронный альбом». Отметим, что на мероприятие она опоздала, поэтому пропустила не только красную дорожку, но и вручение одной из своих статуэток.

Лучшим альбомом 2022 года жюри признало «Harry’s House» Гарри Стайлса. Эта же пластинка получила награду в номинации «Лучший вокальный поп-альбом».Среди победителей также оказались: Тейлор Свифт, Адель, Оззи Осборн, Сэм Смит и Кендрик Ламар.

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