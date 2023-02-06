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2 часа назад

Валерия раскрыла главный секрет крепкого брака

Вечерняя Москва

Певица Валерия рассказала, как ей удается сохранять крепкий брак уже на протяжении почти 20 лет.

Валерия раскрыла главный секрет крепкого брака
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эстрадной певицы, сохранить любовь помогает одна главная особенность.

— У нас в жизни нет рутины. По большому счету, нам нравится одно и то же. У нас одинаковые увлечения, мы получаем удовольствие от одного и того же. У нас очень много общего, — рассказала артистка Nation news.

Валерия добавила, что для того чтобы брак продержался много лет, партнеры должны обладать похожим чувством юмора и уметь смеяться над одними и теми же вещами.

До этого продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что запрещает Валерии, которая приходится ему супругой, пользоваться услугами пластических хирургов и выступает против косметологических процедур для омоложения. По его словам, он любит ее любой и переживает, что какой-нибудь плохой специалист изуродует супругу.

Пригожин также сообщил, что Валерия готова закончить свою карьеру в любой день, так как понимает, что успех всегда временный. Окончание музыкальной карьеры Валерии не будет иметь для нее негативных последствий, подчеркнул он.

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