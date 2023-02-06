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1 час назад

Дима Билан отметит 25-летний юбилей творчества двумя большими концертами

Газета.Ru

Заслуженный артист России Дима Билан отметит 25-летний юбилей творчества двумя большими концертами в Москве. Об этом сообщает "Российская газета".

Дима Билан отметит 25-летний юбилей творчества
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Организаторы пообещали зрителям масштабное шоу со световой программой , огромными экранами и декорациями-трансформерами. Концерты - каждый на 7 тыс. зрителей - пройдут в "Крокус Сити Холле" 14 и 15 февраля.

Ранее концертный директор певца Димы Билана Дмитрий Бушуев заявил, что внесение артиста в санкционный список Канады не повлияет на его концертную деятельность. По словам директора, певец не планировал выступать в Канаде в ближайшее время.

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