37-летняя Ольга Бузова показала фигуру в купальнике

«Кусок тряпочки вылез из купальника. Надо на размер больше», «Что с левой ногой?», «Верх не по размеру?», «Стареешь, мать», «Попу отфотошопила, уж слишком большая», «Вроде все нормально, но что с верхом?», «Че с ушами? Ты эльф что ли», — раскритиковали снимок юзеры.