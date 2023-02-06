Кардашьян заплатили $1 млн за выступление на мероприятии

Ким Кардашьян заплатили около $1 млн за ее выступление на конференции в рамках так называемой "Недели хедж-фондов" в Майами. Об этом Page Six сообщили источники.
Кардашьян выступила на конференции iConnections Global Alts в отеле Fountainbleu, рассказав о своей недавно созданной фирме частных инвестиций SKKY Partners вместе с соучредителем Джеем Сэммонсом. Компания сосредоточилась на инвестициях в потребительские товары, гостиничный бизнес, предметы роскоши, цифровую коммерцию и медиа. Генеральный директор iConnections Рон Бискарди сказал:
"Мы не комментируем публично [денежные] договоренности с докладчиками".
Некоторые участники "Недели хедж-фондов" предпочли не идти на мероприятие с Ким Кардашьян, а отправились на прогулку на лодке.
"Да, она горячая штучка, но я приехал из Лондона, чтобы заняться бизнесом. Чему я могу у нее научиться?" - сказал один из участников.
Билеты на мероприятие стоили около $10 тыс. 42-летняя основательница KKW Beauty и звезда реалити-шоу создала свою собственную бизнес-империю, войдя в список миллиардеров Forbes в 2021 году.