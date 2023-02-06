Кардашьян заплатили $1 млн за выступление на мероприятии

Ким Кардашьян заплатили около $1 млн за ее выступление на конференции в рамках так называемой "Недели хедж-фондов" в Майами. Об этом Page Six сообщили источники.

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Кардашьян выступила на конференции iConnections Global Alts в отеле Fountainbleu, рассказав о своей недавно созданной фирме частных инвестиций SKKY Partners вместе с соучредителем Джеем Сэммонсом. Компания сосредоточилась на инвестициях в потребительские товары, гостиничный бизнес, предметы роскоши, цифровую коммерцию и медиа. Генеральный директор iConnections Рон Бискарди сказал:

"Мы не комментируем публично [денежные] договоренности с докладчиками".

Некоторые участники "Недели хедж-фондов" предпочли не идти на мероприятие с Ким Кардашьян, а отправились на прогулку на лодке.

"Да, она горячая штучка, но я приехал из Лондона, чтобы заняться бизнесом. Чему я могу у нее научиться?" - сказал один из участников.