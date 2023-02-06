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1 час назад

Дочь Урганта снялась в шубе на голое тело

Lenta.ru

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия снялась в откровенном образе и поделилась результатом с фанатами. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Дочь Урганта снялась в шубе на голое тело
Фото: СоцсетиСоцсети

22-летняя знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых она позирует на кровати на фоне стены с различными плакатами и изображениями. Инфлюэнсер запечатлела себя самостоятельно в бело-серой шубе на голое тело и очках в оправе черного цвета. При этом волосы Куталия собрала в небрежный пучок, а от макияжа она отказалась.

Подписчики восхитились внешним видом девушки в комментариях под публикацией. «Обожаю тебя», «Люблю до конца жизни», «Шикарная», «Какая красотка», «Я в восторге», «Сексуально», — высказывались многочисленные поклонники.

Эрика Куталия не в первый раз демонстрирует подписчикам подобные кадры. В августе она порадовала фанатов снимком в прозрачном платье. Девушку запечатлели в черном платье длины макси на бретелях, сквозь ткань которого просвечивало ее белое нижнее белье. Образ девушки дополнили грубые ботинки, небольшая сумка и колье.

Звёзды,Иван Ургант,
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