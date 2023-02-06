Корнелия Манго вспомнила, как одноклассники кинули ее в яму

"Я была полная, еще и темная. Просто комбо. Во втором классе я шла с одноклассниками. Какие-то старшеклассники толкнули меня в яму и начали закидывать камнями", - вспомнила Манго.

Она рассказала, как один из школьников побежал к матери певицы, чтобы ее вытащить. По словам Манго, родительница всегда искала ее обидчиков в школе и заступалась за девочку. Исполнительница подчеркнула, что была "тихоней" в школе, так как боялась обратить на себя внимание из-за травли.