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1 час назад

Корнелия Манго вспомнила, как одноклассники кинули ее в яму из-за цвета кожи

Газета.Ru

Певица Корнелия Манго призналась, что в детстве подвергалась травле со стороны одноклассников из-за темного цвета кожи и лишнего веса. Об этом пишет The Voice.

Корнелия Манго вспомнила, как одноклассники кинули ее в яму
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я была полная, еще и темная. Просто комбо. Во втором классе я шла с одноклассниками. Какие-то старшеклассники толкнули меня в яму и начали закидывать камнями", - вспомнила Манго.

Она рассказала, как один из школьников побежал к матери певицы, чтобы ее вытащить. По словам Манго, родительница всегда искала ее обидчиков в школе и заступалась за девочку. Исполнительница подчеркнула, что была "тихоней" в школе, так как боялась обратить на себя внимание из-за травли.

Звёзды,Корнелия Манго,
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