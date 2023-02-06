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1 час назад

Бена Аффлека высмеяли за выражение лица на «Грэмми»

Lenta.ruиещё 1

Актера Бена Аффлека высмеяли за выражение лица, которое у него было во время музыкальной премии «Грэмми». Об этом пишет Page Six.

Бена Аффлека высмеяли за выражение лица на «Грэмми»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Актер сопровождал свою жену, американскую певицу Дженнифер Лопес, на крупнейшей музыкальной вечеринке. При этом, по словам некоторых зрителей, выражение его лица говорило о том, что актер предпочел бы быть где угодно, но только не на этом мероприятии.

«Каким бы плохим ни был ваш день, я обещаю, что вы сейчас не так несчастны, как Бен Аффлек на "Грэмми"», — написал в Twitter один журналист. «Бен Аффлек на "Грэмми" — отрезвляющее напоминание о том, что независимо от того, насколько вы богаты и знамениты, ваша дама все равно будет тащить вас туда, куда вы не хотите идти», — написал другой пользователь соцсети. Один из зрителей также подшутил, что актер выглядит как «тот самый трезвый парень на свадьбе, где ты не знаешь никого, кроме своей жены».

Звёзды,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
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