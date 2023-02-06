Бена Аффлека высмеяли за выражение лица на «Грэмми»

«Каким бы плохим ни был ваш день, я обещаю, что вы сейчас не так несчастны, как Бен Аффлек на "Грэмми"», — написал в Twitter один журналист. «Бен Аффлек на "Грэмми" — отрезвляющее напоминание о том, что независимо от того, насколько вы богаты и знамениты, ваша дама все равно будет тащить вас туда, куда вы не хотите идти», — написал другой пользователь соцсети. Один из зрителей также подшутил, что актер выглядит как «тот самый трезвый парень на свадьбе, где ты не знаешь никого, кроме своей жены».