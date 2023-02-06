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1 час назад

56-летнюю Синди Кроуфорд раскритиковали за "образ старушки"

Газета.Ru

Супермодель Синди Кроуфорд опубликовала новую фотографию в образе, который раскритиковали поклонники. Снимками она поделилась в социальных сетях.

56-летнюю Синди Кроуфорд раскритиковали за "образ старушки"
Фото: СоцсетиСоцсети

На одном из кадров 56-летняя Синди Кроуфорд позирует в леопардовой юбке с блестками и фиолетовой блузе.

Соцсети

Однако поклонники не оценили образ, подчеркнув, что он ее старит:

"Странный аутфит", "Выглядите жутко", "Зачем выбрали такую юбку?", "Вам не идет такой наряд", "Не носите блузку больше", "Образ придает вам возраста", "Вы будто бабушка на фотографии", "Не стоит носить принты в возрасте", "Не повторяйте этот наряд", "Образ старушки".

Синди Кроуфорд продолжает заниматься модельной деятельностью и развивает собственный бьюти-бренд Meaningful Beauty. Изначально в портфеле марки были только антивозрастные средства по уходу за кожей, но в прошлом году супермодель расширила линейку, выпустив продукты по уходу за волосами.

Ранее сообщалось, что 56-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит без макияжа.

Звёзды,Синди Кроуфорд,
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