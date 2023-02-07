«Жить не хочется»: Девятова пережила психическое расстройство

Полгода назад Девятова стала матерью во второй раз. Забота о дочери и сыне, бытовая рутина, а также ранний выход на работу пагубно отразились на психическом состоянии певицы. Последней каплей, сломившей финалистку «Народного артиста», стали болезни, свалившиеся на членов ее семьи перед Новым годом.

«В общем, я пришла в то состояние, когда даже жить не хочется… Здравствуй, депрессия» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала артистка в соцсетях.

Чтобы справиться с выгоранием и депрессией, Девятова отправилась на отдых в спа-отель. Певица призналась, что, впервые оставшись одна в номере одна, она разрыдалась от осознания того, что здесь ей не нужно ни о ком заботиться.