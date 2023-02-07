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1 час назад

Мария Шрайвер призналась, что пошла в монастырь после развода со Шварценеггером

Газета.Ru

Журналистка Мария Шрайвер рассказала, что обратилась за советом о жизни в монастырь после развода с актером Арнольдом Шварценеггером. Ее слова цитирует People.

Мария Шрайвер пошла в монастырь после развода со Шварценеггером
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Одна из вещей, которые я сделала, это я пошла в монастырь, уединенный монастырь, чтобы побыть в тишине и попросить совета", - поделилась звезда.

Шрайвер отметила, что настоятельница дала ей разрешение жить в монастыре. По словам журналистки, настоятельница сказала ей, что она всегда сможет уйти по собственной воле.

Шрайвер призналась, что тогда не совсем понимала, о чем идет речь.

Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер развелись в 2011 году после 25 лет брака.

Звёзды,Мария Шрайвер,Арнольд Шварценеггер,
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