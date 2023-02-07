Мария Шрайвер пошла в монастырь после развода со Шварценеггером

Журналистка Мария Шрайвер рассказала, что обратилась за советом о жизни в монастырь после развода с актером Арнольдом Шварценеггером. Ее слова цитирует People.

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"Одна из вещей, которые я сделала, это я пошла в монастырь, уединенный монастырь, чтобы побыть в тишине и попросить совета", - поделилась звезда.

Шрайвер отметила, что настоятельница дала ей разрешение жить в монастыре. По словам журналистки, настоятельница сказала ей, что она всегда сможет уйти по собственной воле.

Шрайвер призналась, что тогда не совсем понимала, о чем идет речь.