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1 час назад

Дочь Эминема выходит замуж

Газета.Ru

27-летняя дочь рэпера Эминема Хейли Джейд Скотт Мэтерс обручилась с бойфрендом Эваном Макклинтоком. Об этом сообщает E! News.

Дочь Эминема выходит замуж
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Возлюбленные начали встречаться в 2016 году, однако первое время скрывали свои отношения. Только спустя несколько лет в соцсетях пары начали появляться совместные фотографии.

С избранником дочь музыканта познакомилась во время учебы в колледже. Скотт Мэтерс изучала психологию, а Макклинток — экономику.

Хейли Джейд Скотт - дочь бывших супругов Эминема и Кимберли Скотт. Они поженились в 1999 году, а в 2001 году развелись. Они женились снова в 2006 году, но новый брак продлился всего несколько месяцев.

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