Дочь Эминема выходит замуж

27-летняя дочь рэпера Эминема Хейли Джейд Скотт Мэтерс обручилась с бойфрендом Эваном Макклинтоком. Об этом сообщает E! News.

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Возлюбленные начали встречаться в 2016 году, однако первое время скрывали свои отношения. Только спустя несколько лет в соцсетях пары начали появляться совместные фотографии.

С избранником дочь музыканта познакомилась во время учебы в колледже. Скотт Мэтерс изучала психологию, а Макклинток — экономику.