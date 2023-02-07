Бывшая жена Меладзе рассказала, как узнала об измене с Джанабаевой

В 2014 году певец Валерий Меладзе развелся со своей супругой Ириной после 16 лет брака. Причиной развода стала другая женщина — артистка Альбина Джанабаева, с которой исполнитель закрутил роман задолго до разрыва с женой. Ирина в беседе со StarHit рассказала, как узнала о двойной жизни возлюбленного.

Женщина призналась, что долгое время подозревала Меладзе в измене. Она чувствовала, что у него есть другая женщина, но не представляла, кто ею может быть. Однажды, вспоминает Ирина, Валерий не выдержал и во всем признался, но имени новой любовницы не назвал.

«Для меня услышанное было шоком. Уже позднее от подруги я узнала, что это Альбина Джанабаева», — призналась Ирина.

Напомним, что в 2004 году Джанабаева родила Меладзе наследника. На тот момент артист еще был в браке с первой супругой, которая и не догадывалась о существовании другого ребенка.