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1 час назад

Бывшая жена Валерия Меладзе рассказала, как узнала об измене с Альбиной Джанабаевой

Катерина Саломе

В 2014 году певец Валерий Меладзе развелся со своей супругой Ириной после 16 лет брака. Причиной развода стала другая женщина — артистка Альбина Джанабаева, с которой исполнитель закрутил роман задолго до разрыва с женой. Ирина в беседе со StarHit рассказала, как узнала о двойной жизни возлюбленного.

Бывшая жена Меладзе рассказала, как узнала об измене с Джанабаевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Женщина призналась, что долгое время подозревала Меладзе в измене. Она чувствовала, что у него есть другая женщина, но не представляла, кто ею может быть. Однажды, вспоминает Ирина, Валерий не выдержал и во всем признался, но имени новой любовницы не назвал.

Как выглядят женщины, с которым изменяли звездным красоткам

«Для меня услышанное было шоком. Уже позднее от подруги я узнала, что это Альбина Джанабаева», — призналась Ирина.

Напомним, что в 2004 году Джанабаева родила Меладзе наследника. На тот момент артист еще был в браке с первой супругой, которая и не догадывалась о существовании другого ребенка.

Ранее мы писали о том, что психотерапевт объяснил, почему мужчины изменяют.

Звёзды,Валерий Меладзе,Альбина Джанабаева,
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