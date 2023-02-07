4 звезды, которые слишком рано овдовели

Многие завидуют жизни знаменитостей, ведь, казалось бы, у них есть все для счастья: слава, деньги, любимое дело и признание. Однако порой судьба жестока даже к звездам. Не понаслышке об этом знают те знаменитости, которым пришлось рано овдоветь. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Кортни Лав

Певица стала вдовой в 30 лет, когда ее супруг, солист группы Nirvana Курт Кобейн, покончил с собой в 1994 году. На тот момент пара была жената всего два года. С тех пор Лав больше не выходила замуж.

Пирс Броснан

Кадр из фильма "Афера Томаса Крауна"

Жена актера Кассандра Харрис умерла от рака яичников в 1991 году, когда Броснану было 38 лет. Харрис и Броснан прожили в браке 17 лет и воспитали троих детей: общего сына и детей Кассандры от первого брака – Шарлотту и Кристофера. Спустя годы Шарлотта повторила судьбу матери: она также столкнулась с раком яичников и умерла от болезни в 2013 году.

На своей нынешней супруге Кили Шэй Смит Броснан женился в 2001 году.

Элизабет Тейлор

Кадр из фильма "Укрощение строптивой"

Кинодива овдовела в возрасте 26 лет. Ее третий муж Майк Тодд скончался в авиакатастрофе спустя год после свадьбы. К слову, Элизабет должна была лететь вместе с мужем, но осталась дома из-за простуды.

Роман Полански

Знаменитый режиссер стал вдовцом в 36 лет. Его вторую жену актрису Шэрон Тейт убили члены секты Мэнсона в 1969 году. Убийцы также расправились с друзьями Тейт, которые находились с ней. Шэрон была на восьмом месяце беременности.