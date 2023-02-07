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2 часа назад

Объяснена тяга Мадонны к пластике лица

Lenta.ru

Журналисты New York Post объяснили тягу американской певицы Мадонны к частому изменению внешности посредством пластических и косметологических вмешательств. Материал появился на сайте издания.

Объяснена тяга Мадонны к пластике лица
Фото: Lenta.ruLenta.ru

64-летняя поп-исполнительница привлекла внимание прессы на церемонии вручения премии «Грэмми-2023». Тогда пользователи сети заподозрили ее в обращении к хирургу из-за чересчур моложавого лица. Знаменитость, в свою очередь, никак не отреагировала на многочисленные комментарии поклонников в социальных сетях.

Анонимный источник рассказал, что лицо Мадонны стало одутловатым из-за ее желания вернуть высокие скулы, которые прославили звезду в 2000-х годах. «Певица хочет выглядеть как версия Мадонны 2000-го, а лучше всего скулы создаются с помощью филлеров. К тому же она услышала, что пухлые щеки скрывают морщины, и стала одержима ими», — заявил он.

Звёзды,Мадонна,
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