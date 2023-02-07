Орлова поставила на место обвиняющих ее во лжи хейтеров

Недавно появилась информация о том, что телеведущая Ольга Орлова снова стала мамой. Об этом звезда лично заявила в своих соцсетях, но столкнулась с критикой.

Поклонники обвинили теледиву во лжи, назвав новость о рождении наследницы фейком. Орлова поспешила ответить им в саркастичном ключе:

"Фото постановочное, ребенку месяц. А губы сразу пластический хирург накачал".

Пользователи сети уверены, что Орлова рожала не сама, а прибегла к помощи суррогатной матери. При этом сама ведущая отвергает эти слухи, напоминая, что набрала во время беременности 15 килограммов.