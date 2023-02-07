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37 минут назад

Принцу Гарри придется дать показания в суде против Меган Маркл

Eva.ru

Мятежные члены королевской семьи Великобритании снова оказались в центре скандала. Принцу Гарри придется свидетельствовать против жены в суде.

Принцу Гарри придется дать показания в суде против Меган Маркл
Фото: Eva.ruEva.ru

Герцог Сассекский и его супруга были уверены — иск со стороны сестры Меган Маркл — полная ерунда. Принц Гарри ничуть не сомневался, что его юристам с легкостью удастся решить это дело без шума и внимания прессы, ведь в нем даже толком нет предмета рассмотрения. Однако реальность оказалась далека от ожиданий. Как сообщило издание Mirror, в ближайшее время младшему сыну короля Великобритании придется свидетельствовать против своей жены Меган.

Когда Гарри узнал о возможности подобной ситуации — счел это абсурдом. Но сестра Маркл готова идти до конца. Саманта обижена на герцогскую чету и на Меган, которая оклеветала ее и отца без всяких на то причин. Правда должна восторжествовать, считает Саманта. Ладно бы Меган соврала лишь однажды, но нет. Герцогиня с завидной регулярностью клевещет на родных и искажает реальные факты, говорит Саманта.

Почти в каждом своем интервью Маркл твердит о трудном детстве, говоря, что отец ее бросил, а свои теплые отношения с сестрой и вовсе отрицает. А вот родные герцогини уверены — ее отец Томас уделял дочери достаточно времени и внимания в детстве и юности. Их отношения стали портиться лишь пять лет назад по вине самой Маркл.

Саманта, которой обидно не столько за себя, сколько за отца, намерена в суде доказать, что все сказанное сестрой о семье — ложь.

Узнав об иске, сын Карла III ничуть не встревожился поначалу. Спокойно к известию отнеслась и виновница набирающего обороты скандала. Но юристы пары оказались бессильны уладить вопрос самостоятельно, ведь судья, к которому поступило дело, решил уделить ему все свое внимание. Суд допросит Маркл и примет показания Гарри, которому предстоит свидетельствовать против жены. Информация будет дана под присягой и записана на видео. И все это накануне коронации отца принца.

Звёзды,принц Гарри,
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