Круче Орловой: звезды, решившиеся родить самостоятельно после 40 лет

Нередко звезды прибегают к услугам суррогатных матерей, если хотят обзавестись ребенком в зрелом возрасте. Возможно, поэтому, многие фанаты не поверили в беременность певицы Ольги Орловой, которая родила 6 февраля долгожданную дочь. Пользователи соцсетей считали, что Ольга носит накладной живот, тогда как ребенка якобы вынашивает суррогатная мать. Однако Орлова старалась на сплетни не обращать внимания и, наконец, опубликовала фото с новорожденной малышкой на своей груди в родильной палате.
На самом деле, Орлова не единственная российская звезда, решившая родить самостоятельно, разменяв четвертый десяток. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Актриса Мария Порошина в 45 лет стала мамой в пятый раз, но имя отца ребенка звезда скрывает. У Порошиной уже была одна дочка от Гоши Куценко и еще две дочери от актера Ильи Дренова, а теперь Мария родила долгожданного мальчика, которого назвала Андреем.
Эффектная певица и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева родила третьего ребенка в 41 год. Звезда долго скрывала интересное положение, опасаясь осложнений при беременности.
Джанабаева и Меладзе уже воспитывают двоих сыновей, Константина и Луку, а теперь у супругов родилась девочка, которую назвали Агатой.
Джанабаева сумела быстро прийти в форму после родов и очень скоро вернулась к съемкам.
Актриса Мария Миронова родила второго ребенка в 46 лет. Теперь она — мать двоих сыновей с разницей в 27 лет. При этом звезда призналась, что поздние роды были очень тяжелыми, но на прерывание беременности она бы все равно не решилась.
По ее словам, были опасности из-за состояния здоровья и возраста, и врачи не давали точных прогнозов, но она верила, что все получится.
"Я не буду рассказывать, что рожать в 46 лет очень легко. Беременность и роды в 20 лет, и сейчас — это две большие разницы. В этот раз мне было гораздо сложнее и физически, и психологически. Но я была готова к трудностям, к тому, что иду на риск. Хотя в Европе к сорокалетним роженицам совсем по-другому относятся, не так, как у нас", — рассказала артистка в интервью для "Комсомольской правды".