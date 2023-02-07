Круче Орловой: звезды, решившиеся родить самостоятельно после 40 лет

Нередко звезды прибегают к услугам суррогатных матерей, если хотят обзавестись ребенком в зрелом возрасте. Возможно, поэтому, многие фанаты не поверили в беременность певицы Ольги Орловой, которая родила 6 февраля долгожданную дочь. Пользователи соцсетей считали, что Ольга носит накладной живот, тогда как ребенка якобы вынашивает суррогатная мать. Однако Орлова старалась на сплетни не обращать внимания и, наконец, опубликовала фото с новорожденной малышкой на своей груди в родильной палате.

Фото: Соцсети Соцсети

Соцсети

На самом деле, Орлова не единственная российская звезда, решившая родить самостоятельно, разменяв четвертый десяток. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Мария Порошина

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Актриса Мария Порошина в 45 лет стала мамой в пятый раз, но имя отца ребенка звезда скрывает. У Порошиной уже была одна дочка от Гоши Куценко и еще две дочери от актера Ильи Дренова, а теперь Мария родила долгожданного мальчика, которого назвала Андреем.

Альбина Джанабаева

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Эффектная певица и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева родила третьего ребенка в 41 год. Звезда долго скрывала интересное положение, опасаясь осложнений при беременности.

Джанабаева и Меладзе уже воспитывают двоих сыновей, Константина и Луку, а теперь у супругов родилась девочка, которую назвали Агатой.

Джанабаева сумела быстро прийти в форму после родов и очень скоро вернулась к съемкам.

Мария Миронова

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Актриса Мария Миронова родила второго ребенка в 46 лет. Теперь она — мать двоих сыновей с разницей в 27 лет. При этом звезда призналась, что поздние роды были очень тяжелыми, но на прерывание беременности она бы все равно не решилась.

По ее словам, были опасности из-за состояния здоровья и возраста, и врачи не давали точных прогнозов, но она верила, что все получится.