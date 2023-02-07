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3 часа назад

Бывший муж Екатерины Климовой борется за уменьшение алиментов

Катерина Саломе

После прогремевшего в 2014 году развода Екатерины Климовой и Игоря Петренко суд обязал актера выплачивать алименты. Но артист умудрился накопить многомиллионный долг, который смог погасить лишь недавно. Теперь мужчина подал иск в суд с просьбой пересмотреть условия по выплатам, сообщает Starhit.

Бывший муж Климовой борется за уменьшение алиментов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представители Петренко обратились в Гагаринский районный суд. Основой для пересмотра договора, заключенного экс-супругами после развода, является тот факт, что сейчас у Игоря новая семья, в которой подрастает три дочери. Содержать и девочек, и сыновей от Екатерины ему непросто.

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Отметим, в конце прошлого года Петренко выплатил Климовой более шести миллионов рублей долга на содержание наследников. На данный момент ему осталось отдать еще 56 643 рубля.

Звёзды,Игорь Петренко,Екатерина Климова,
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