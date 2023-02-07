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2 часа назад

Кэтрин Зета-Джонс вышла в свет с 22-летним сыном от Майкла Дугласа

Газета.Ru

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс посетила премьеру фильма своего мужа Майкла Дугласа «Человек-муравей и Оса: Квантумания», которая состоялась в театре Regency Village в Лос-Анджелесе. Фотографии с красной дорожки появились на Mirror.

Зета-Джонс вышла в свет с 22-летним сыном от Дугласа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

53-летняя Кэтрин Зета-Джонс пришла поздравить мужа с премьерой в компании их сына, 22-летнего Дилана Майкла Дугласа. Актриса выбрала для выхода в свет вечернее платье с открытым верхом и асимметричным подолом, Майкл Дуглас надел классический синий костюм, а их сын — укороченный пиджак, спортивные брюки и рубашку с черно-белым принтом.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас начали встречаться в 1998 году, вопреки 25-летней разнице в возрасте, а спустя два года, в 2000-м, сыграли свадьбу. В том же году у молодоженов родился сын Дилан Майкл, а в 2003-м на свет появилась дочь Кэрис Зета. У Дугласа также есть сын от первого брака — 44-летний Кэмерон. В 2013 году Майкл Дуглас заявил о намерении развестись с Кэтрин Зета-Джонс, на тот момент боровшейся с тяжелыми психическими заболеваниями, однако супруги сумели спасти свой брак.

Ранее сообщалось, что 64-летняя Мишель Пфайффер в платье Saint Laurent посетила премьеру в Лос-Анджелесе.

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