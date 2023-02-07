Звезда сериала «СашаТаня» стала мамой во второй раз

Алина Ланина родила дочку. О предстоящем прибавлении в семье 33-летняя актриса рассказала только в ноябре. Тогда она призналась, что они с мужем планировали завести второго ребенка лишь через пару лет. Но, как правильно заметила сама Алина: когда жизнь была предсказуема? Тест на беременность девушка, по ее же словам, сделала в актерском вагончике во время съемок и чуть ли не до последнего момента продолжала работать.

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Наконец наступило время посвятить себя новорожденной девочке. Новостью о ее появлении Ланина поделилась несколько часов назад в личном блоге. Как оказалось, на свет наследница появилась две недели назад, и все это время актриса скрывала свою радость.

«24 января. Будто знаю ее всю жизнь, а в глаза заглянула впервые...» — трогательно написала Алина, опубликовав видео из роддома.

Впервые актриса стала мамой в 2020 году, у нее с супругом родился сын. Фотографиями подрастающего мальчика Алина делится довольно часто, а вот личность мужа не раскрывает. Ну и не к чему эти подробности, главное, чтобы пополнившаяся семья была счастлива!