47-летняя Захарова показала свои танцы в спортзале

«Красотулечка, веселушечка и танцовщица вы наша, Леночка», «Лена, вы супер! Больше таких видео!», «Шикарная девушка, шикарная фигура», «Вау! Какая же вы красотка!» — отреагировали на увиденное подписчики Захаровой.