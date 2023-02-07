47-летняя Захарова показала свои танцы в спортзале

Свои танцы в спортзале показала в личном блоге 47-летняя актриса Елена Захарова.
«Как же я люблю танцевать!» — подписала опубликованный в ленте ролик звезда сериала «Кадетство». «Лучший спорт — это танец», — добавила она в сторис.
На видео актриса одета в обтягивающие спортивные штаны и короткий спортивный топ.
«Красотулечка, веселушечка и танцовщица вы наша, Леночка», «Лена, вы супер! Больше таких видео!», «Шикарная девушка, шикарная фигура», «Вау! Какая же вы красотка!» — отреагировали на увиденное подписчики Захаровой.