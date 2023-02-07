10 звезд, которые красиво стареют без пластики

«Губам бантиком» и «профилю Джоли» эти знаменитости предпочитают естественную красоту и остаются собой. Принципиальная позиция или страх хирургического вмешательства? И то и другое.

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Мерил Стрип

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Настоящая легенда Голливуда Мерил Стрип утверждает, что никогда не делала пластических операций. И трудно ей не поверить. Актриса сделала ставку на естественную красоту и не прогадала: она органично выглядит в любой роли. В свои 73 года харизматичная Мерил блистает на красных дорожках, ей нет необходимости молодиться и конкурировать за внимание.

Синди Кроуфорд

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Синди Кроуфорд в свои 56 лет не выглядит на 30, но ей это и не нужно. Синди известна в первую очередь как топ-модель 90-х. При этом она сыграла саму себя в 88 фильмах, мало кто может с ней в этом конкурировать. По завершении активной фазы модельной карьеры, в 34 года, Синди сумела создать собственный бренд косметики, который до сих пор приносит бизнесвумен более 100 миллионов долларов в год.

Джуди Дэнч

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Начальнице последнего Бонда исполнилось 88 лет. Несмотря на почтенный возраст, Джуди Дэнч активно снимается в большом кино: ее фильмография насчитывает 238 фильмов! О пластике актриса думала, когда была моложе, но так и не решилась лечь под нож хирурга. Теперь она считает, что слишком стара для этого, и боится, что результаты не оправдают ожиданий. Нам кажется, ей это не нужно. В свои годы британская актриса прекрасно выглядит без операций.

Кейт Уинслет

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Кейт Уинслет на старте карьеры часто слышала претензии к своему «крупному» телосложению и стеснялась себя. Чего только стоят дурные шутки о том, что Джек якобы утонул в «Титанике» из-за ее фигуры... В свои 47 лет актриса уверена, стыдиться ей нечего. И с этим невозможно поспорить.

Джулианна Мур

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Джулианна Мур одна из самых ярых голливудских противниц пластической хирургии. Актриса объясняет свою здоровую кожу регулярными занятиями йогой и кардиотренировками. Хотя без наследственности дело точно не обошлось. Джулианна выглядит явно моложе 62 лет. И похоже, просто не понимает, зачем ее коллеги обращаются к хирургам.

Ева Лонгория

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Звезда «Отчаянных домохозяек» как будто неподвластна времени: 47-летняя Ева Лонгория совсем не меняется с годами. Тем интереснее узнать, как знаменитость будет выглядеть в более солидном возрасте. Не сомневаемся: естественно и неотразимо, как и прежде!

Шэрон Стоун

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64-летняя Шэрон Стоун утверждает, что никогда не делала пластических операций. А свой особый шарм она объясняет просто. По словам знаменитости, быть в хорошей форме ей помогают тренировки (четыре-пять раз в неделю) и крем для лица, который она покупает в обычной аптеке. Возраст, безусловно, меняет знаменитость, но она по сей день выглядит естественно и свежо.

Сальма Хайек

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Вечно молодой Сальме Хайек 52 года. Актриса — известная противница пластической хирургии ради омоложения. Она считает, что это некрасиво. Сальма не отрицает, что лечь под нож — личный выбор каждой женщины, но сама «ищет естественную красоту внутри себя». И ей это отлично удается!

Джулия Робертс

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Звезда «Красотки» Джулия Робертс избегает серьезных вмешательств во внешность по единственной причине: боится, что ее лицо станет безэмоциональным. Поэтому 55-летняя актриса избегает даже уколов ботокса. Объяснение весьма милое: актриса хочет, чтобы ее дети знали, когда она злится, а когда счастлива. Уверены, в работе живое лицо тоже большой плюс. Такой подход к внешности, должно быть, работает: журнал Time не раз признавал Джулию Робертс самой красивой женщиной.

Дайан Китон

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