Успенская высказалась о "бездарных мужчинах"

Певица Любовь Успенская рассказала, что жалеет о потраченном времени на "бездарных мужчин". Подробностями артистка поделилась в интервью "Народным Новостям".

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По словам Успенской, она потратила много времени на мужчин, которые тянули ее назад, когда она стремилась вперед:

"В итоге я поняла, что больше не участвую в брачных играх, и дала клятву, что подписала контракт и обручилась со сценой навсегда".

Певица также отметила, что для нее самой сильной мотивацией является дочь Татьяна. Успенская желает ей "переплюнуть" маму и добиться гораздо большего успеха.