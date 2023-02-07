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34 минуты назад

Певица Любовь Успенская высказалась о "бездарных мужчинах"

Мария Иглина

Певица Любовь Успенская рассказала, что жалеет о потраченном времени на "бездарных мужчин". Подробностями артистка поделилась в интервью "Народным Новостям".

Успенская высказалась о "бездарных мужчинах"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Успенской, она потратила много времени на мужчин, которые тянули ее назад, когда она стремилась вперед:

"В итоге я поняла, что больше не участвую в брачных играх, и дала клятву, что подписала контракт и обручилась со сценой навсегда".

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Певица также отметила, что для нее самой сильной мотивацией является дочь Татьяна. Успенская желает ей "переплюнуть" маму и добиться гораздо большего успеха.

Ранее бывший муж Климовой борется за уменьшение алиментов.

Звёзды,Любовь Успенская,Анфиса Чехова,
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