Лабковский рассказал, какие женщины ему нравятся

«У нас статья УК была, предусматривающая наказание для неработающих, за тунеядство». Михаил даже привел забавный пример тех времен. Единственным человеком без работы, которого он за свои 19 лет видел живьем, была знакомая девушка Соня. «Мы на нее ходили смотреть, как в зоопарк. Какой-то ростовский цеховик купил Соне трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Видимо, она была его любовницей, он ее содержал и спал с ней, когда приезжал в Москву. Она ходила в таких, знаете, тапочках с меховыми помпонами, которые тогда никто в глаза не видел. И как-то мы с пацанами спросили у нее, мол, Сонь, ну вот что ты делаешь целыми днями? На что она ответила, что вообще-то сильно занята, дескать, ребят, да вы что, знаете, сколько дел? Массаж, маникюр, до вечера бы управиться!» — рассказал Михаил.