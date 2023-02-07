Рудковская упрекнула российских знаменитостей в завистливости

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале посетовала, что многие российские знаменитости не умеют радоваться победам своих коллег по цеху.
"Когда на наших премиях к микрофону выходят реальные легенды - они получают за свои хиты очень жидкие и очень завистливые аплодисменты. Очень многие артисты не умеют радоваться за других", - написала Рудковская.
Она напомнила, что на недавнем "Грэмми" многие уважаемые артисты стоя аплодировали певице Бейонсе, когда она завоевала свою награду. Жена Евгения Плющенко убеждена, что в умении радоваться за других артистов российский шоу-бизнес значительно уступает зарубежному.