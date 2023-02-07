Хирург раскрыл причины радикального изменения лица Мадонны

Американская певица Мадонна стала неузнаваемой из-за того, что в погоне за вечной молодостью слишком увлеклась пластическими операциями и скульптурированием лица, уверен пластический хирург Майкл Хорн. Свое мнение он высказал в беседе с журналистами Daily Mail.

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С высокой степенью вероятности 64-летняя поп-исполнительница недавно сделала круговую подтяжку лица, раскрыл причины радикального изменения ее внешности врач. Благодаря этому у Мадонны исчезли все морщины, и кожа стала выглядеть натянутой. Косвенно о перенесенной операции свидетельствует уменьшившийся размер глаз и изменение их разреза. Также Мадонна прибегла к ринопластике. По словам Хорна, раньше у Мадонны была естественная форма носа, которая больше подходила ее лицу — новая версия имеет заостренный кончик и кажется слишком узкой.

Помимо этого, на лице певицы заметны следы введения филлеров и ботокса. Пластический хирург отметил, что из-за злоупотребления ботулотоксином лицо знаменитости на церемонии «Грэмми-2023» выглядело практически неподвижным и лишенным мимических морщин. В свою очередь, на злоупотребление дермальными наполнителями на основе гиалуроновой кислоты указывает изменившаяся форма лица Мадонны, которая стала более V-образной.

Также, по мнению Хорна, филлеры были введены в височную зону лица певицы и в ее губы, а ее брови подверглись эндоскопической подтяжке, из-за чего изменились их форма и линия роста.

Ранее Мадонна привлекла внимание прессы и пользователей социальных сетей на церемонии вручения премии «Грэмми-2023». Тогда поклонники заподозрили ее в обращении к хирургу из-за чересчур моложавого лица.