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31 минуту назад

Кайли Дженнер снялась в купальнике за 709 тысяч рублей

Lenta.ru

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер поделилась новыми снимками в бикини за сотни тысяч рублей. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Кайли Дженнер снялась в купальнике за 709 тысяч рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

25-летняя знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых она запечатлена на шезлонге во время отдыха на островах Теркс и Кайкос. Модель засняли в винтажном трехцветном купальнике французского бренда Chanel 1995 года выпуска, который покрыт блестящими кристаллами. Стоимость данного бикини составляет 9950 долларов (около 709 тысяч рублей).

Звёзды,Chanel,
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