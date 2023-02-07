Хейли Бибер снялась в "голом" топе в обнимку с Джастином Бибером

Модель Хейли Бибер опубликовала фото в бежевом бельевом топе с кружевными вставками. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На новых фотографиях Хейли Бибер позирует в голубых шортах и "голом" топе с кружевом. Образ дополнили золотые украшения и солнечные очки. Модель сделала макияж с хайлайтером и румянами, а волосы уложила в аккуратный низкий пучок. На фото ее обнимает муж Джастин Бибер.

Внимание привлек не только образ Хейли Бибер, но и ее новая стрижка. В этом месяце модель решилась на каре. 26-летняя Хейли Бибер отказалась от длинных волос.