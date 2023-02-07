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26 минут назад

Хейли Бибер снялась в "голом" топе с кружевом в обнимку с Джастином Бибером

Газета.Ru

Модель Хейли Бибер опубликовала фото в бежевом бельевом топе с кружевными вставками. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Хейли Бибер снялась в "голом" топе в обнимку с Джастином Бибером
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На новых фотографиях Хейли Бибер позирует в голубых шортах и "голом" топе с кружевом. Образ дополнили золотые украшения и солнечные очки. Модель сделала макияж с хайлайтером и румянами, а волосы уложила в аккуратный низкий пучок. На фото ее обнимает муж Джастин Бибер.

Внимание привлек не только образ Хейли Бибер, но и ее новая стрижка. В этом месяце модель решилась на каре. 26-летняя Хейли Бибер отказалась от длинных волос.

В сентябре Джастин и Хейли Бибер отметили четвертую годовщину свадьбы. Певец опубликовал черно-белый снимок, на котором он запечатлен с Хейли и щенком Оскаром, который подписал: "С годовщиной, моя дорогая жена и мой лучший друг. Спасибо, что сделала меня лучше во всех отношениях".

Звёзды,Джастин Бибер,
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