Лопес ответила на слухи о ссорах в отношениях с Аффлеком

Американская певица, актриса, бизнесвумен Дженнифер Лопес публично рассказала об отношениях с мужем. Об этом она написала в социальных сетях.
После нескольких дней слухов о том, что пара в ссоре и на грани расставания, Дженнифер Лопес прервала молчание, опубликовала ролик с бэкстейджем "Грэмми" и подписала его: "Лучшее время с моей любовью, с моим мужем".
История началась с того, что после церемонии "Грэмми" один из операторов заснял ссору пары. Поклонники предположили, что голливудские звезды на грани расставания.
16 июля Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. Этот брак стал для Дженнифер четвертым. В 1997-1998 годах она была замужем за официантом Охани Ноа, а с 2001 по 2002 год состояла в браке с танцором Крисом Джаддом. Третьим мужем Лопес стал певец Марк Энтони: они поженились в 2004 году, в 2008-м у них родились близняшки Макс и Эмми, а в 2014-м они развелись.