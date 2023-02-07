Лопес ответила на слухи о ссорах в отношениях с Аффлеком

Американская певица, актриса, бизнесвумен Дженнифер Лопес публично рассказала об отношениях с мужем. Об этом она написала в социальных сетях.

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После нескольких дней слухов о том, что пара в ссоре и на грани расставания, Дженнифер Лопес прервала молчание, опубликовала ролик с бэкстейджем "Грэмми" и подписала его: "Лучшее время с моей любовью, с моим мужем".

История началась с того, что после церемонии "Грэмми" один из операторов заснял ссору пары. Поклонники предположили, что голливудские звезды на грани расставания.