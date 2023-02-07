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2 часа назад

Певица Жасмин призналась в день рождения дочки, что почувствовала вкус жизни

Слово и Дело

Певица Жасмин в день рождения дочери Маргариты призналась, что только сейчас почувствовала вкус жизни. Исполнительница выложила целую фотогалерею, посвященную девочке.

Жасмин призналась в день рождения дочки, что почувствовала вкус жизни
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артистка вспомнила слова отца, который говорил, что только появившаяся в семье дочка подарит вкус жизни. Жасмин призналась что только сейчас поняла правоту отца. Она гордится своей девочкой, ведь та наверняка пойдет по стопам матери. Маргарита уже сейчас демонстрирует неплохие вокальные данные.

«С каждым годом ты вызываешь у меня все больше уважения, я очень горжусь каждым твоим самостоятельным шагом, каждым достижением и люблю тебя до Луны и обратно, что бы ни случилось! Расти счастливой, это самое главное, а мама и папа всегда будут оберегать твое счастье!» — написала Жасмин в своем Telegram-канале.

Дочь Маргарита родилась в 2012 году в браке Жасмин и молдавского бизнесмена Илана Шора. Певица познакомилась с супругом на благотворительном концерте. Через четыре года после рождения Маргариты на свет появился сын Мирон. Также у Жасмин есть сын Михаил Семендуев от первого брака. Ему 25 лет.

Звёзды,Михаил Семендуев,Илана Шора,
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