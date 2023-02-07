Жасмин призналась в день рождения дочки, что почувствовала вкус жизни

«С каждым годом ты вызываешь у меня все больше уважения, я очень горжусь каждым твоим самостоятельным шагом, каждым достижением и люблю тебя до Луны и обратно, что бы ни случилось! Расти счастливой, это самое главное, а мама и папа всегда будут оберегать твое счастье!» — написала Жасмин в своем Telegram-канале.