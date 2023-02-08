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18 минут назад

Мила Кунис высмеяла Эштона Кутчера и Риз Уизерспун за "неловкие общие фото"

Газета.Ru

Мила Кунис высмеяла мужа Эштона Кутчера и его коллегу по фильму "Твое место или мое" Риз Уизерспун за их неловкие позы на красной дорожке на премьере. Об этом сообщает Page Six.

Мила Кунис высмеяла мужа и Риз Уизерспун за общие фото
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Риз Уизерспун во время своего выступления в понедельник в программе "Сегодня с Ходой и Дженной" рассказала, как актриса Мила Кунис высмеяла своего мужа Эштона Кутчера: "Мила даже написала нам вчера вечером: "Вы, ребята, так неловко выглядите на красной дорожке вместе. Я даже рассмеялась".

На фотографиях с премьеры в Лос-Анджелесе 46-летняя Уизерспун и 45-летний Катчер держались на очень неловком расстоянии друг от друга, пока фотографы снимали их.

Милена Марковна Кунис родилась 14 августа 1983 года в Черновцах в еврейской семье. Ее мать Эльвира была учительницей физики, потом заведовала аптекой; отец Марк Борисович — в прошлом инженер-механик на черновицком заводе "Легмаш", после переезда в США стал работать таксистом. У Милы есть старший брат Михаил. Родным языком актрисы является русский.

Мила Кунис и Эштон Кутчер познакомились в 90-х на съемках сериала "Шоу 70-х". Они проводили много времени вместе и стали близкими друзьями. В 2012 году стало известно об их романе. 1 октября 2014-го у актеров родилась дочь Уайатт Изабель. В том же году звезды сыграли свадьбу. В 2016-м появился на свет сын артистов – Димитрий.

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