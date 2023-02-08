Мила Кунис высмеяла мужа и Риз Уизерспун за общие фото

Мила Кунис высмеяла мужа Эштона Кутчера и его коллегу по фильму "Твое место или мое" Риз Уизерспун за их неловкие позы на красной дорожке на премьере. Об этом сообщает Page Six.

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Риз Уизерспун во время своего выступления в понедельник в программе "Сегодня с Ходой и Дженной" рассказала, как актриса Мила Кунис высмеяла своего мужа Эштона Кутчера: "Мила даже написала нам вчера вечером: "Вы, ребята, так неловко выглядите на красной дорожке вместе. Я даже рассмеялась".

На фотографиях с премьеры в Лос-Анджелесе 46-летняя Уизерспун и 45-летний Катчер держались на очень неловком расстоянии друг от друга, пока фотографы снимали их.

Милена Марковна Кунис родилась 14 августа 1983 года в Черновцах в еврейской семье. Ее мать Эльвира была учительницей физики, потом заведовала аптекой; отец Марк Борисович — в прошлом инженер-механик на черновицком заводе "Легмаш", после переезда в США стал работать таксистом. У Милы есть старший брат Михаил. Родным языком актрисы является русский.