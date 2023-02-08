Комик высмеяла склонность Леонардо Ди Каприо к юным моделям

Американский комик Кэтрин Райан высмеяла романтические пристрастия звезды «Титаника» Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает издание LadBible.

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Райан прокомментировала склонность актера к юным моделям после высказывания защитницы прав женщин Шарлотты Праудман. Ту возмутило, что Ди Каприо в 48 лет позволяет себе флиртовать с 19-летней моделью. По мнению Праудман, общество уделяет слишком мало внимания сексуальным предпочтениям «почти 50-летнего» актера, заигрывающего «практически с подростком».

Стендаперша возразила в Twitter, что последние семь лет общество только и занято тем, что обсуждает личную жизнь Ди Каприо. По ее мнению, в действиях актера нет ничего незаконного, поскольку и он, и 19-летняя модель — взрослые люди.

«Просто закономерность выглядит жутковато», — добавила она.

Ди Каприо известен тем, что никогда не встречается с девушками старше 25 лет. Это правило в очередной раз подтвердил его разрыв с моделью Камилой Морроне в 2022 году. Они расстались, как только той исполнилось 26 лет.