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3 часа назад

Сестра Кейт Мосс вновь показала тело в купальнике

Lenta.ru

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти вновь показала тело в откровенном образе и поделилась снимком с фанатами. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Сестра Кейт Мосс вновь показала тело в купальнике
Фото: Lenta.ruLenta.ru

25-летняя знаменитость поделилась изображениями с отдыха в Австралии, куда она отправилась вместе с приятелями.

На размещенных кадрах манекенщица позирует на газоне виллы в вязаном бикини белого цвета с розовыми швами. Купальник украшен ракушками и золотыми кнопками.

Lenta.ru

При этом волосы инфлюэнсера распущены, а на лице присутствует макияж в нюдовых оттенках. В качестве аксессуаров она предпочла колье-чокер из жемчуга, тонкий браслет и солнцезащитные очки.

Звёзды,Кейт Мосс,
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