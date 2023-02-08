Сестра Кейт Мосс вновь показала тело в купальнике

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти вновь показала тело в откровенном образе и поделилась снимком с фанатами. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

25-летняя знаменитость поделилась изображениями с отдыха в Австралии, куда она отправилась вместе с приятелями.

На размещенных кадрах манекенщица позирует на газоне виллы в вязаном бикини белого цвета с розовыми швами. Купальник украшен ракушками и золотыми кнопками.

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