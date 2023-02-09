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2 часа назад

Дочь Анастасии Заворотнюк раскрыла детали знакомства родителей

Газета.Ruиещё 2

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова Анна Заворотнюк в своем Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала о знакомстве родителей. Одна из подписчиц Заворотнюк-младшей вспомнила историю, как ее родители познакомились на остановке.

Дочь Заворотнюк раскрыла детали знакомства родителей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Он решил подвезти девушку с сумками", - написала пользовательница.

В ответ дочь актрисы рассказала, что знаменитые родители познакомились точно так же. Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Стрюков поженились в 1996 году.

За время брака у звезд родилось двое детей - Анна и Майкл. В 2006 году актриса и бизнесмен развелись.

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