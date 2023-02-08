Звезды «Дома-2» Дмитренко и Рапунцель разводятся

«Сегодня я, спустя длительный период ссор и разногласий, все же решился обратиться к адвокатам. <...> Наша история любви закончилась, в этот раз окончательно», — написал Дмитрий в личном блоге.

Подписчики в заявление актера просто-напросто не поверили. «Надеюсь, это шутка!» — недоумевала одна поклонница. «Дима, я желаю, чтобы вы с Олей помирились и у вас все наладилось», — не смогла сдержать эмоции другая. Многие обвинили Дмитрия в том, что он отрекся от возлюбленной, когда его актерская карьера пошла в гору. Как бы там ни было, супруги воспитывают двух дочерей — четырехлетнюю Василису и двухлетнюю Софию. Надеемся, что ради девочек они готовы воздержаться от скандалов и смогут разойтись мирно.