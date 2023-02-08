Кендалл Дженнер показала тело на фото топлес

Американская модель Кендалл Дженнер поделилась серией снимков в откровенном образе и восхитила поклонников. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: РИА Новости РИА Новости

27-летняя манекенщица сфотографировалась в зеркало, которое расположено в спальне, напротив кровати. Знаменитость показала фанатам подтянутое тело, запечатлев себя в нижнем белье черного цвета.

Кроме того, на некоторых фото телезвезда позировала топлес, прикрывая оголенную грудь рукой. При этом волосы Дженнер были распущены.

Lenta.ru