Джиджи Хадид снялась в рекламной кампании на парковке

Супермодель Джиджи Хадид стала лицом новой рекламной кампании бренда Self-Portrait. Об этом сообщает WWD.
Автором фотосессии стал британский фотограф Тайрон Лебон.
«В кампанию нового сезона мы хотели привнести естественность и чувственность. Тайрон и Джиджи воплотили этот подход в жизнь при помощи видео и фотографий, снятых на парковке в Нью-Йорке — результат вышел честным, натуральным, женственным и магическим», — заявил основатель и креативный директор Self-Portrait Хан Чонг.
По словам дизайнера, Джиджи Хадид воплощает дух женщины бренда — «независимой, уверенной в себе, чувственной и с которой всегда весело».
Для кампании Джиджи Хадид снялась в «голом» платье, отделанном пайетками и других сверкающих предметах одежды.
Ранее сообщалось, что Джиджи Хадид впервые стала лицом рекламной кампании Givenchy.