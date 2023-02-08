Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
3 часа назад

Джиджи Хадид снялась в рекламной кампании на парковке

Газета.Ru

Супермодель Джиджи Хадид стала лицом новой рекламной кампании бренда Self-Portrait. Об этом сообщает WWD.

Джиджи Хадид снялась в рекламной кампании на парковке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Автором фотосессии стал британский фотограф Тайрон Лебон.

«В кампанию нового сезона мы хотели привнести естественность и чувственность. Тайрон и Джиджи воплотили этот подход в жизнь при помощи видео и фотографий, снятых на парковке в Нью-Йорке — результат вышел честным, натуральным, женственным и магическим», — заявил основатель и креативный директор Self-Portrait Хан Чонг.

По словам дизайнера, Джиджи Хадид воплощает дух женщины бренда — «независимой, уверенной в себе, чувственной и с которой всегда весело».

Для кампании Джиджи Хадид снялась в «голом» платье, отделанном пайетками и других сверкающих предметах одежды.

Ранее сообщалось, что Джиджи Хадид впервые стала лицом рекламной кампании Givenchy.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители