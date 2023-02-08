Джиджи Хадид снялась в рекламной кампании на парковке

«В кампанию нового сезона мы хотели привнести естественность и чувственность. Тайрон и Джиджи воплотили этот подход в жизнь при помощи видео и фотографий, снятых на парковке в Нью-Йорке — результат вышел честным, натуральным, женственным и магическим», — заявил основатель и креативный директор Self-Portrait Хан Чонг.