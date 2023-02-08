У беременной жены режиссера Андреасяна серьезные проблемы со зрением

Актриса Лиза Моряк ждет ребенка от режиссера Сарика Андреасяна. Артистка поделилась, что на 7-м месяце беременности у нее стало резко ухудшаться зрение.
«К моему сожалению, врач, осмотрев меня, сказала: «У вас показания к кесареву сечению. Вы не можете родить сами, так как ваша сетчатка вся в разрывах, во время потугов можно вообще потерять зрение полностью!» – поделилась Моряк в соцсетях.
Врачи предложили прижечь сетчатку глаза. В итоге актрисе провели лазерную коагуляцию, во время которой она перенесла на одном глазу 142 вспышки. После заживления предстоит еще одно вмешательство – на втором глазу. После этого здоровью Лизы Моряк ничего не будет угрожать.
Артистка порекомендовала всем будущим мамам проверять зрение заранее.
Ранее «ФедералПресс» писал, что режиссер Сарик Андреасян снимет сериал о женщине, которой муж отрубил руки на почве ревности.