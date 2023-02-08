У беременной жены режиссера Андреасяна серьезные проблемы со зрением

«К моему сожалению, врач, осмотрев меня, сказала: «У вас показания к кесареву сечению. Вы не можете родить сами, так как ваша сетчатка вся в разрывах, во время потугов можно вообще потерять зрение полностью!» – поделилась Моряк в соцсетях.