Кайли Дженнер поделилась новым фото годовалого сына

Бизнесвумен и звезда реалити Кайли Дженнер поделилась с подписчиками личного блога новыми кадрами со своим годовалым сыном.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

25-летняя Кайли Дженнер поделилась трогательными видеороликами со своим сыном Эйром, которому на прошлой неделе исполнился год.

В клипах Кайли держит сына на руках, напевая ему песню.

Молодая мама впервые за долгое время предстала перед поклонниками в естественном образе - без макияжа и в домашней одежде.

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В феврале 2022 года Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями во второй раз. Сначала мальчика назвали Вулф, что в переводе с английского "Волк", но спустя несколько дней родители решили, что выбранное имя не подходит их сыну.

Модель признавалась, что долго не могла определиться с именем малыша, потому что Трэвис Скотт постоянно придумывал новые варианты.