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1 час назад

Кайли Дженнер поделилась новым фото годовалого сына от Трэвиса Скотта

Газета.Ru

Бизнесвумен и звезда реалити Кайли Дженнер поделилась с подписчиками личного блога новыми кадрами со своим годовалым сыном.

Кайли Дженнер поделилась новым фото годовалого сына
Фото: Газета.RuГазета.Ru

25-летняя Кайли Дженнер поделилась трогательными видеороликами со своим сыном Эйром, которому на прошлой неделе исполнился год.

В клипах Кайли держит сына на руках, напевая ему песню.

Молодая мама впервые за долгое время предстала перед поклонниками в естественном образе - без макияжа и в домашней одежде.

Газета.Ru

В феврале 2022 года Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями во второй раз. Сначала мальчика назвали Вулф, что в переводе с английского "Волк", но спустя несколько дней родители решили, что выбранное имя не подходит их сыну.

Модель признавалась, что долго не могла определиться с именем малыша, потому что Трэвис Скотт постоянно придумывал новые варианты.

Спустя 11 месяцев, Кайли заявила подписчикам, что у ее сына, наконец, появилось официальное имя. "Эйр", — лаконично подписала фотографию с сыном звезда.

Звёзды,Трэвис Скотт,
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