Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
26 минут назад

48-летняя супермодель Эмбер Валлетта в платье с открытой спиной снялась для обложки журнала

Газета.Ru

Американская супермодель, актриса Эмбер Валлетта снялась для обложки журнала Financial Times HTSI. Соответствующая фотография появилась в официальном аккаунте издания в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Эмбер Валлетта в платье с открытой спиной снялась для обложки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В объективе фотографа Натаниэля Голдберга Эмбер Валлетта предстала в алом платье Ferragamo с воротником-стойкой, длинным рукавом и открытой спиной. Образ супермодели дополняет серьга Tiffany&Co.

Несмотря на возраст, Эмбер Валлетта продолжает оставаться востребованной моделью. В сентябре 2022 года она снялась для обложек французского Elle и More Or Less Magazine, а также стала участницей шоу «Vogue World: New York», приуроченное к 130-летию издания. В октябре прошлого года она приняла участие в показе Stella McCartney SS'23, а в январе 2023-го — в показах AMI FW'23/24 и Mugler FW'23/24.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, чем запомнится Пако Рабан.

Звёзды,Пако Рабан,Tiffany & Co,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители