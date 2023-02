Эмбер Валлетта в платье с открытой спиной снялась для обложки

Несмотря на возраст, Эмбер Валлетта продолжает оставаться востребованной моделью. В сентябре 2022 года она снялась для обложек французского Elle и More Or Less Magazine, а также стала участницей шоу «Vogue World: New York», приуроченное к 130-летию издания. В октябре прошлого года она приняла участие в показе Stella McCartney SS'23, а в январе 2023-го — в показах AMI FW'23/24 и Mugler FW'23/24.