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2 часа назад

Клава Кока призналась, что обожает сладости и десерты

РИА "ФедералПресс"

18 февраля на телеканале «Суббота!» стартует шоу «Здравствуй, сладкий» с Клавой Кокой и Ниной Тарасовой. В нем ведущие будут пробовать десерты участников, которые борются за заказ от звездного гостя, узнал «ФедералПресс».

Кока призналась, что обожает сладости и десерты
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Обожаю десерты! Я пробовала безумное количество десертов по всему миру, но мой любимый – меренговый фисташковый рулет с малиной, и мамины блины. Я тоже умею их готовить, но у мамы все равно вкуснее», – призналась Клава Кока.

Она также рассказала, как не винить себя за то, что ешь сладкое. Кока следит за фигурой и питанием, но считает, что если не злоупотреблять десертами и вести активный образ жизни, то они не навредят стройности.

Ранее «ФедералПресс» писал, что телеканал «Пятница!» запускает свою версию шоу «Орел и решка». Ведущими станут известные блогеры.

Звёзды,Нина Тарасова,
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