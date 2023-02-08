Кока призналась, что обожает сладости и десерты

18 февраля на телеканале «Суббота!» стартует шоу «Здравствуй, сладкий» с Клавой Кокой и Ниной Тарасовой . В нем ведущие будут пробовать десерты участников, которые борются за заказ от звездного гостя, узнал «ФедералПресс».

«Обожаю десерты! Я пробовала безумное количество десертов по всему миру, но мой любимый – меренговый фисташковый рулет с малиной, и мамины блины. Я тоже умею их готовить, но у мамы все равно вкуснее», – призналась Клава Кока.

Она также рассказала, как не винить себя за то, что ешь сладкое. Кока следит за фигурой и питанием, но считает, что если не злоупотреблять десертами и вести активный образ жизни, то они не навредят стройности.