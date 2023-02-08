Бекхэм в жакете на голое тело снялась для обложки Perfect Magazine

«Автономия: сила собственного «Я», личного выбора, независимости. Это способность самостоятельно принимать решения, жить так, как считаешь нужным. В этом выпуске мы собрали звездный состав невероятных людей, каждый из которых проложил свой собственный путь и шел вперед, чтобы оставить глубокий след в этом мире», — объяснили выбор героев в Perfect Magazine.