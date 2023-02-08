Бекхэм в жакете на голое тело снялась для обложки Perfect Magazine

Бывшая солистка группы Spice Girls, бизнесвумен, жена футболиста Дэвида Бекхэма Виктория снялась для обложки Perfect Magazine. Соответствующие фотографии появились на сайте издания.
48-летняя Виктория Бекхэм предстала в сером oversize-жакете, надетом на голое тело, длинных брюках на низкой посадке и ботинках. Она позировала, спрятав обе руки в карманы.
Помимо Виктории Бекхэм, на обложках Perfect Magazine также появились около тридцати знаменитостей. Среди них Наоми Кэмпбелл, Рози Хантингтон-Уайтли, Эмили Ратаковски, Лила Мосс, Тейлор Рассел, Лив Тайлер, Сэм Смит, вдовец модельера Вивьен Вествуд Андреас Кронталер и многие другие.
«Автономия: сила собственного «Я», личного выбора, независимости. Это способность самостоятельно принимать решения, жить так, как считаешь нужным. В этом выпуске мы собрали звездный состав невероятных людей, каждый из которых проложил свой собственный путь и шел вперед, чтобы оставить глубокий след в этом мире», — объяснили выбор героев в Perfect Magazine.
Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что 48-летняя супермодель Эмбер Валлетта в платье с открытой спиной снялась для обложки журнала.