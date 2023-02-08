Рита Ора прошлась по улицам в прозрачном платье

Британская поп-исполнительница Рита Ора появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Page Six.
32-летняя певица прошлась по улицам города в черном платье длины макси бренда Weinsanto, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. При этом обнаженную грудь знаменитости прикрывало боа с перьями в тон образа. В качестве обуви она выбрала босоножки на шпильке, при этом ее одежду дополняли различные аксессуары, в том числе кольца на каждом пальце.
Также Ора предпочла распустить волосы и уложить их волнами. В то же время на лице исполнительницы нанесен макияж в нюдовых оттенках, а на веках нарисованы широкие темные стрелки.