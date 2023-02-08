Рита Ора прошлась по улицам в прозрачном платье

32-летняя певица прошлась по улицам города в черном платье длины макси бренда Weinsanto, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. При этом обнаженную грудь знаменитости прикрывало боа с перьями в тон образа. В качестве обуви она выбрала босоножки на шпильке, при этом ее одежду дополняли различные аксессуары, в том числе кольца на каждом пальце.