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2 часа назад

Рита Ора прошлась по улицам в прозрачном платье

Lenta.ru

Британская поп-исполнительница Рита Ора появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Page Six.

Рита Ора прошлась по улицам в прозрачном платье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

32-летняя певица прошлась по улицам города в черном платье длины макси бренда Weinsanto, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. При этом обнаженную грудь знаменитости прикрывало боа с перьями в тон образа. В качестве обуви она выбрала босоножки на шпильке, при этом ее одежду дополняли различные аксессуары, в том числе кольца на каждом пальце.

Также Ора предпочла распустить волосы и уложить их волнами. В то же время на лице исполнительницы нанесен макияж в нюдовых оттенках, а на веках нарисованы широкие темные стрелки.

Звёзды,Рита Ора,
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