Лолита объяснила отказ от новой свадьбы

Певица Лолита в беседе с kp.ru призналась, что не планирует в шестой раз выходить замуж, так как брак наложит на нее обязательства перед супругом.
«Зачем мне рисковать чем-то из-за какой-то печати? И потом, брак — это обязательства. Нафига они мне нужны? Чтобы готовить и трусы стирать? Я пять раз была в загсе. На своем опыте могу сказать, что, кроме геморроя при разводе, это не приносит ничего», — пожаловалась Лолита.
Вместе с этим она подчеркнула, что сейчас впервые счастлива с мужчиной с 2000-х годов. По ее словам, певица предупредила возлюбленного, что они могут «романить», но не идти в ЗАГС. Лолита заверила, что вообще больше не планирует выходить замуж.
Ранее Лолита Милявская заявила о полном отказе от алкоголя.