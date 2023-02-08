Лолита объяснила отказ от новой свадьбы

«Зачем мне рисковать чем-то из-за какой-то печати? И потом, брак — это обязательства. Нафига они мне нужны? Чтобы готовить и трусы стирать? Я пять раз была в загсе. На своем опыте могу сказать, что, кроме геморроя при разводе, это не приносит ничего», — пожаловалась Лолита.