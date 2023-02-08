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18 часов назад

Лолита объяснила отказ от новой свадьбы нежеланием стирать трусы мужа

Газета.Ruиещё 3

Певица Лолита в беседе с kp.ru призналась, что не планирует в шестой раз выходить замуж, так как брак наложит на нее обязательства перед супругом.

Лолита объяснила отказ от новой свадьбы
Фото: Газета.руГазета.ру

«Зачем мне рисковать чем-то из-за какой-то печати? И потом, брак — это обязательства. Нафига они мне нужны? Чтобы готовить и трусы стирать? Я пять раз была в загсе. На своем опыте могу сказать, что, кроме геморроя при разводе, это не приносит ничего», — пожаловалась Лолита.

Вместе с этим она подчеркнула, что сейчас впервые счастлива с мужчиной с 2000-х годов. По ее словам, певица предупредила возлюбленного, что они могут «романить», но не идти в ЗАГС. Лолита заверила, что вообще больше не планирует выходить замуж.

Ранее Лолита Милявская заявила о полном отказе от алкоголя.

Звёзды,Лолита Милявская,
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