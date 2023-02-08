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1 час назад

Жертва Арми Хаммера обвинила его в попытках вызвать жалость

Lenta.ru

Жертва актера Арми Хаммера Эффи Ангелова обвинила его в манипуляциях и попытках вызвать жалость. Пост на эту тему появился в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Жертва Хаммера обвинила его в попытках вызвать жалость
Фото: Lenta.ruLenta.ru

26-летняя женщина, которая ранее заявляла о насилии со стороны звезды, вспомнила, что во время общения Хаммер говорил о желании покончить с собой. Тогда она еще не выдвинула никаких публичных обвинений, однако во время личной беседы сказала актеру, что его поступки негативно отразились на ней и всей ее семье. В ответ артист признался, что из-за слов Ангеловой он попытался утопиться в океане. Он исчез на пару дней, из-за чего женщина начала беспокоиться о его состоянии и жалеть его.

Недавно Хаммер публично прокомментировал обвинения в своей адрес и подчеркнул, что именно из-за них захотел совершить суицид. Он рассказал, что был на Каймановых островах и заплыл так далеко, как только мог, надеясь, что он утонет или его съест акула. Ангелова напомнила, что слышала аналогичные заявления и раньше.

«Это кажется таким манипулятивным, потому что он знает, что его история с океаном заставила меня заткнуться в прошлый раз и вызвала сочувствие, и теперь он как будто пытается повторить это снова», — написала она.

В последнем интервью Хаммер утверждал, что их сексуальные отношения с Ангеловой строились на взаимном согласии. Он подчеркивал, что договорился о том, как они сыграют в изнасилование, заранее запланировав и обговорив все детали.

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