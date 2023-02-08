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1 час назад

Лариса Долина отказала фанату, который сделал ей предложение на концерте

Газета.Ru

Певица Лариса Долина отказала фанату, который сделал ей предложение руки и сердца прямо во время концерта в Сургуте, пишет kp.ru.

Долина отказала фанату, который сделал ей предложение
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Певица посетила Сургут с концертной программой «Лучшее», в перерывах между песнями к ней подошел пожилой поклонник и подарил букет цветов. Фанат также преподнес Долиной кольцо и предложил выйти за него замуж, но Долина смутилась и отказала мужчине. В ответ на это пенсионер попросил звезду оставить кольцо себе как знак его восхищения.

«Мне надо выдохнуть», — сказала Долина и продолжила выступление.

Ранее Долина пригласила Валю Карнавал выступить на ее концерте после конфликта.

Звёзды,Валя Карнавал,Лариса Долина,
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