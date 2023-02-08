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53 минуты назад

Мадонна появилась на публике в украшениях с непристойными изображениями

Lenta.ru

Американская поп-исполнительница Мадонна показала детали своего эпатажного образа с премии «Грэмми-2023». Пост на эту тему появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Мадонна появилась на публике в украшениях с непристойными изображениями
Фото: Lenta.ruLenta.ru

64-летняя певица посетила церемонию награждения в винтажном костюме черного цвета, состоящем из пиджака и юбки длины макси люксового бренда Thierry Mugler и в колготках в сетку. Известно, что данный комплект входил в коллекцию марки, которую впервые представили в 1997 году. В качестве обуви она выбрала туфли на высоком каблуке модного дома Vivienne Westwood.

Что касается украшений, знаменитость предпочла надеть брошь в виде банта, на которую с помощью блестящих страз было нанесено непристойное изображение, а именно мужской половой орган. Помимо этого, Мадонна дополнила свой наряд серебристым клатчем со словом Fuck, выполненным из черной кожи.

Ранее в феврале дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон вышла в свет в откровенном наряде и поделилась снимками с фанатами. На размещенных кадрах видно, что знаменитость в качестве наряда выбрала рваное платье длины макси черного цвета, дыры которого оголяли ее тело.

Звёзды,Мадонна,
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