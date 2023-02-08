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38 минут назад

"Вылитый Райан Гослинг": дочь Анастасии Заворотнюк впервые рассказала о муже

Мария Иглина

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, Анна, некоторое время назад призналась, что состоит в браке. В своем блоге в социальных сетях девушка впервые описала своего избранника.

"Вылитый Райан Гослинг": дочь Заворотнюк впервые рассказала о муже
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

Так, Анна призналась, что они находятся в отношениях уже почти восемь лет:

"Он замечательный, безумно добрый, искренний и интересный!"

Актриса, которую взяли на роль в "Моей прекрасной няне" до Заворотнюк

Девушка также отметила внешние качества возлюбленного:

"Мой идеал в плане фигуры, да и лица тоже. Мой мужчина вылитый Райан Гослинг, как под копирку! Мы когда познакомились, это была моя первая мысль: "Как же они с ним похожи".

Ранее Волочкова рассказала об отношениях с бывшими.

Звёзды,Анастасия Заворотнюк,Райан Гослинг,
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