"Вылитый Райан Гослинг": дочь Заворотнюк впервые рассказала о муже

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, Анна, некоторое время назад призналась, что состоит в браке. В своем блоге в социальных сетях девушка впервые описала своего избранника.
Так, Анна призналась, что они находятся в отношениях уже почти восемь лет:
"Он замечательный, безумно добрый, искренний и интересный!"
Девушка также отметила внешние качества возлюбленного:
"Мой идеал в плане фигуры, да и лица тоже. Мой мужчина вылитый Райан Гослинг, как под копирку! Мы когда познакомились, это была моя первая мысль: "Как же они с ним похожи".