Королева сделает ремонт в доме ради творческой мастерской Тарзана

Певица Наташа Королева в разговоре с порталом PROZvezd призналась, что планирует сделать ремонт в доме, в котором живет уже более 20 лет.
«Я сейчас морально готовлюсь к тому, что нам предстоит. Вы же понимаете, что стройка — дело очень непростое. Нужно отложить все дела и заниматься только ею. Сейчас проектировщики делают проект, в котором, конечно же, учтут все наши пожелания», — рассказала Королева.
Она отметила, что планирует сделать в доме мастерскую со специальным отводом воды, чтобы ее мужу Сергею «Тарзану» Глушко было комфортнее создавать свои картины. Королева добавила, что один год уйдет только на подготовительные работы, а сам ремонт начнется уже только в следующем году.
Ранее Наташа Королева опровергла слова Волочковой о разводе с Тарзаном.