Королева сделает ремонт в доме ради творческой мастерской Тарзана

«Я сейчас морально готовлюсь к тому, что нам предстоит. Вы же понимаете, что стройка — дело очень непростое. Нужно отложить все дела и заниматься только ею. Сейчас проектировщики делают проект, в котором, конечно же, учтут все наши пожелания», — рассказала Королева.